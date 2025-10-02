В Казахстане заявили, что делают все для выполнения компенсационного плана ОПЕК+

Министр энергетики страны Ерлан Аккенженов отметил, что результаты уже есть

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана проводят работу, чтобы выполнить компенсационный план в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах Евразийского форума Kazenergy в Астане.

"Казахстан делает все возможное, чтобы выполнить этот компенсационный план, и результаты уже есть. Казахстан делает все, чтобы наладить компенсацию по добыче. Это видно по цифрам", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос о выполнении республикой соглашения ОПЕК+.

Он отметил, что увеличение добычи нефти в республике произошло в рамках проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении. "На сегодняшний момент мы не можем пока влезть в компенсационные графики, но Казахстан предпринимает все возможные действия в связи с соглашение ОПЕК+, мы остаемся в нем", - подчеркнул министр.

В июне в министерстве энергетики республики сообщили ТАСС, что Казахстан рассматривает все возможные варианты по соблюдению своих обязательств и компенсации перепроизведенных объемов по соглашению ОПЕК+, в том числе за счет ремонтных работ на месторождениях, а также других мер, дающих снижение добычи.