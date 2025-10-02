В РФ создают инфраструктуру для пробного правового режима в сфере криптовалют

Создание такой инфраструктуры уже началось совместно с Банком России

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. В РФ создается инфраструктура для экспериментального правового режима по работе с майнингом и криптовалютами, но рынок ожидает более быстрого развития, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, выступая на стратегической сессии "Актуальные вопросы развития и реагирования цифровых финансов в России" в рамках форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Рынок нам говорит, что нам нужна инфраструктура. Нам нужна своя инфраструктура, в том числе и для майнинга, и для всего того, что связано с криптовалютами", - сказал замминистра.

Он подтвердил, что создание такой инфраструктуры уже началось совместно с Банком России.

По словам Чебескова, рынок ожидает создания полноценной инфраструктуры для работы с криптовалютными активами.

Ранее ЦБ предложил разрешить сделки с криптовалютами в рамках экспериментального правового режима. Режим будет действовать для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Регулятор подчеркивал, что не рассматривает криптовалюту как средство платежа.