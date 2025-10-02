Росатом сможет обслуживать и ремонтировать авиационные тормозные диски

Для выполнения этих работ на базе института создан специализированный участок с полным производственным циклом

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Росатом получил сертификат Росавиации на техобслуживание и ремонт авиационных тормозных дисков. Об этом сообщает пресс-служба научного дивизиона госкорпорации.

"Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало материаловедческому институту химико-технологического кластера (ХТК) научного дивизиона госкорпорации "Росатом" сертификат на проведение полного цикла технического обслуживания и ремонта авиационных углеродных тормозных дисков для воздушных судов", - говорится в сообщении.

Для выполнения этих работ на базе института создан специализированный участок с полным производственным циклом, удовлетворяющим сертификационным требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП-145). Он укомплектован современным оборудованием, а работы проводят высококвалифицированные специалисты, обладающие уникальным опытом как в авиационной, так и в углеродной отраслях.

По словам заместителя директора по науке, инновациям и производству ХТК Артура Гареева, получение сертификата - лишь первый шаг. В настоящее время завершается работа по созданию собственного углерод-углеродного материала для последующего производства авиационных тормозных дисков. "По своим качествам наша собственная разработка находится на уровне лучших мировых образцов", - подчеркнул Гареев.