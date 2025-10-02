"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для сентября

Российским потребителям поставили 30 сентября 1 млрд куб. м газа

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Газпром" 30 сентября второй день подряд обновил исторический рекорд поставок газа российским потребителям для сентября на фоне похолодания и начала отопительного сезона в регионах РФ, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в сентябре из Единой системы газоснабжения России. 30 сентября российским потребителям поставлен 1 млрд куб. м газа", - сказано в сообщении. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован днем ранее, 29 сентября - 982,1 млн куб. м газа.

Компания связывает рост потребления газа с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны.

"Газпром" в 2024 году поставил для российских потребителей по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд куб. м газа. Глава "Межрегионгаза" Сергей Густов выражал надежду на то, что внутреннее потребление газа в России вновь установит исторический максимум в 2025 году.