Выработка электроэнергии на российско-китайской АЭС превысила 500 млрд кВт-ч

ПЕКИН, 2 октября. /ТАСС/. Объем выработки электроэнергии на российско-китайской Тяньваньской АЭС в городе Ляньюньган на востоке КНР превысил 500 млрд кВт-ч. Об этом сообщила Цзянсуская корпорация ядерной энергетики (JNPC).

Как уточняется на ее странице в WeChat, указанный показатель соответствует 150 млн тонн угольного эквивалента. Тем самым деятельность этого объекта позволила сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 400 млн тонн.

Тяньваньская АЭС, как отмечается, обеспечивает стабильные поставки электричества не только на территории провинции Цзянсу, где она расположена, но и в регионе дельты реки Янцзы. "Мы продолжим внедрять более безопасные, экологичные и эффективные энергетические решения, продвигаться к созданию более совершенной, передовой и низкоуглеродной атомной энергобазы", - подчеркивается в сообщении JNPC.

Тяньваньская АЭС расположена на побережье Желтого моря, ее строительство началось в 1999 году. На текущий момент на станции действует 6 энергоблоков, количество которых в обозримом будущем планируется довести до 8 штук. После завершения работ по их возведению общая установленная мощность объекта превысит 9 млн кВт - это позволит ежегодно поставлять населению Китая более 70 млрд кВт-ч электроэнергии.