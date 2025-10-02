В Подмосковье более чем на 40% выросло производство мебели

В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования рост составил 23,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Производство мебели на предприятиях Московской области за восемь месяцев текущего года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"За первые восемь месяцев этого года производство мебели в Московской области выросло на 43%. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования рост составил 23,7%", - сказала она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что рост производства мебели связан с расширением действующих предприятий. Например, компания "Лебер", которая производит офисную и торговую мебель, масштабировала производство. Еще одним из факторов роста является оптимизации внутренних производственных процессов - так, компания "Живые диваны" в рамках федерального проекта "Производительность труда" значительно увеличила выработку и сократила издержки.

Кроме того, за восемь месяцев текущего года значительный рост на 13% показал сектор производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки.

Подчеркивается, что общий рост подмосковного промышленного производства в январе-августе 2025 года составил 3,5%.