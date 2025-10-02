"Автоваз" готов обеспечить сферу такси машинами в рамках закона о локализации

Производственный план компании на 2026 год и последующие годы может быть скорректирован вплоть до дополнительных 100-200 тыс. авто

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Автоваз" подтвердил производственные, коммерческие и сервисные возможности для возможного увеличения закупок автомобилей Lada в рамках закона о локализации такси, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Производственный план компании на 2026 год и последующие годы может быть скорректирован в любом объеме, необходимом для отрасли такси, вплоть до дополнительных 100-200 тыс. машин.

"В свете публикации списка автомобилей, которые могут быть использованы в такси с 1 марта 2026 года, "Автоваз" подтверждает производственные, коммерческие и сервисные возможности компании, связанные с потенциальным увеличением закупок автомобилей Lada. Производственный план 2026 года и последующих лет может быть скорректирован на любой объем, необходимый отрасли такси, вплоть до дополнительных 100-200 тысяч автомобилей", - сообщили в "Автовазе".

В компании напомнили, что со второго полугодия текущего года в дилерской сети Lada введены оптовые скидки для таксомоторной отрасли.

"Отметим, что таксопарки уже наращивают долю Lada в своих сервисах. На сегодня российский бренд - самый широко используемый в такси", - подчеркнули в пресс-службе автоконцерна.