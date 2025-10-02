Реклама на ТАСС
"Автоваз" не планирует менять ценовую политику

В компании отметили, что, по данным независимых исследований, в 2025 году средние цены на Lada демонстрируют тенденцию к снижению
09:32
обновлено 09:44
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Автоваз" сейчас не имеет планов и намерений по изменению ценовой политики, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Кроме того, в настоящее время у "Автоваза" нет планов и намерений по изменению ценовой политики", - сказали там.

В компании также подчеркнули, что, по данным независимых исследований, в 2025 году средние цены на Lada демонстрируют тенденцию к снижению.

По расчетам "Автоваза", стоимость владения новой Lada в первые три года примерно на 30% ниже, чем у иномарок. 