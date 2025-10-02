АБА: до 50% рекламы перейдет в Telegram на фоне запрета размещений в Instagram

До последних законодательных изменений платформа Instagram занимала примерно 25% от всего объема рынка инфлюенс-маркетинга в России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Почти половина всех рекламных размещений, по прогнозу экспертов, перейдет в Telegram на фоне запрета размещений в Instagram (запрещен в РФ). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ассоциацией блогеров и агентств (АБА), поступившие в ТАСС.

Несмотря на то, что официальная реклама в Instagram отключена уже несколько лет (с марта 2022 года) социальная сеть до последних законодательных изменений занимала примерно 25% от всего объема рынка инфлюенс-маркетинга в России, что составляло примерно 11,5-11,6 млрд рублей в 2024 году по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)

"В настоящее время с принятием запретительных мер происходит перераспределение рекламных потоков от Instagram к альтернативным площадкам, прежде всего Telegram, где ожидаемый объем перераспределения рекламы составляет +40-50%. В YouTube ожидаемый объем перераспределения рекламы из Instagram +25%, VK - +5-10%. TikTok - 5-6% (в отдельных кейсах до 20%), Twitch - около 6%, MAX - до 2%, так как рынок только присматривается к новой платформе", - сообщили в АБА.

При этом чаще всего эксперты выделяют как актуальные для рекламы в РФ в 2025 году следующие платформы: Telegram - (100%), YouTube - (78%), VK - (44%), TikTok - (22%) и Twitch - (11%). "Таким образом, три основных площадки 2025 года (деньги и перераспределение бюджетов) - Telegram, YouTube и ВКонтакте, с растущим вниманием рынок относится к TikTok и Twitch как дополнительным игрокам рынка интернет-рекламы", - добавили авторы исследования.

На данный момент, после 1 сентября 2025 года, рекламные потоки заметно смещаются в сторону Telegram, с долей от 30% до 70%, при среднем показателе 46,3%. YouTube сохраняет устойчивую позицию с бюджетом в среднем 21,2%, "ВКонтакте" - 12,7%, TikTok и отчасти Twitch занимают средние доли порядка 6-7%", показал опрос АБА.

По мнению большинства опрошенных экспертов - представителей агентств инфлюенс- и диджитал-маркетинга в РФ (78% респондентов), расходы на рекламу в интернете у клиентов после 1 сентября 2025 года не сократились. "Это свидетельствует о том, что общий объем интернет-рекламы на рынке остается стабильным, несмотря на перераспределение бюджетов между платформами и увеличившееся внимание государства к интернет-процессам", - отметили в АБА.

Об исследовании

В рамках исследования были опрошены эксперты девяти крупнейших компаний интернет-рекламы инфлюенс- и диджитал-маркетинга в РФ. Экспертам задавались вопросы об изменении распределения рекламных бюджетов, динамике расходов и наиболее актуальных платформах в 2025 году.