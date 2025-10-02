Литва продлила частичное закрытие воздушного пространства с Белоруссией

До конца 2025 года Вильнюс рассчитывает завершить подготовку документов, которые в критической ситуации упростят эту процедуру

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Литва продлила частичное закрытие воздушного пространства с Белоруссией в направлении своей столицы до декабря. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"С учетом ситуации в сфере безопасности, возможных угроз общественности и рисков для гражданской авиации, связанных с нарушением границы беспилотными летательными аппаратами, часть воздушного пространства у границы с Белоруссией будет закрыта до декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

До конца 2025 года Вильнюс рассчитывает завершить подготовку документов, которые в критической ситуации упростят процедуру закрытия воздушного пространства.

Ограничения были введены Литвой 12 августа в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад". Предполагалось, что они будут действовать до октября.