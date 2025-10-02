Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Таким образом уничтожается бизнес-модель, отметил президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает задерживать в море "на недели" танкеры так называемого теневого флота, чтобы нарушить поставки якобы российской нефти.

"Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели. Потому что эта модель была организована еще до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках "коалиции желающих", в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия", - сказал Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Его выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Он привел в пример задержание Францией у своих берегов танкера, который следовал из российского порта в Индию. По его словам, такие меры позволяют убедиться в наличии у берегов страны судов "теневого флота", а также "убедиться, соответствуют ли эти суда международным правилам". Глава государства также выступил с утверждением, что задержанное у Франции судно шло "под фальшивым флагом" и заявил, что, остановив "на одну-две недели" этот танкер, Франция якобы подорвала эффективность поставок нефти из России.

"Таким образом, "теневой флот" является очень хорошей целью, если мы хотим повысить нашу эффективность в сокращении этих мощностей. И я думаю, что это очень важный шаг вперед для усиления нашего давления на Россию", - заключил он.

Задержание танкера во Франции

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции близ коммуны Сен-Назер на западе страны, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. В прокуратуре не уточнили, какие конкретно нарушения вменяются экипажу или владельцам судна, заявив, что расследование ведется по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться". В случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф €150 тыс.

1 октября стало известно о задержании двух членов экипажа после того, как на борт судна поднялись военные. Их личные данные не раскрываются, однако в прокуратуре заявили, что речь идет о капитане и его помощнике. 2 октября прокуратура сообщила о продлении их содержания под стражей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя инцидент с задержанием судна, утверждал, что "экипаж допустил очень серьезные ошибки", которые "оправдывают судебное разбирательство". В контексте задержания судна он упомянул продолжающуюся борьбу ЕС с так называемым теневым флотом, якобы занимающимся поставкой нефтепродуктов из России.