В Казахстане заявили об отсутствии скоплений грузовиков на границе с Россией

Перед пунктами пропуска скопления машин также нет, отметили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина республики

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/.Таможенное ведомство Казахстана - Комитет государственных доходов Минфина - заявило, что со стороны республики нет очередей из грузовиков на въезд в Россию.

"На пунктах пропусков Республики Казахстан с РФ никаких скоплений нет. Перед пунктами пропуска скопления машин [также] отсутствуют. У нас очередей нет", - сообщили в пресс-службе комитета.

В четверг издание "Коммерсантъ" сообщило, что на казахстанско-российской границе образовались многокилометровые очереди из нескольких тысяч грузовых автомобилей, следующих из Китая. По информации издания, ситуация связана с масштабными проверками грузов.