Управляющий Uniqlo холдинг подал в Роспатент 11 заявок на товарные знаки

Все заявки подали 31 августа 2025 года из Японии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал 11 заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию 11 товарных знаков, выяснил корр. ТАСС.

Как следует из базы ведомства, все заявки были поданы 31 августа 2025 года из Японии. Среди них - логотипы Re.Uniqlo, Blue Cycle, StyleHint, UT Uniqlo. Также поданы заявки на товарные знаки Ezy, Steteco, Heattech, "Безграничные возможности одежды".

4 сентября холдинг Fast Retailing Co. подал в Роспатент 10 заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с Uniqlo, дочерней компанией GU и самим холдингом.

Из данных Роспатента также следует, что у холдинга в распоряжении уже есть порядка 27 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo, два - с компанией GU и три знака Fast Retailing Co. Ближайший срок истечения прав на товарные знаки во владении - 14 октября 2025 года (два знака с названием Uniqlo).

В марте 2022 года компания Fast Retailing Co. заявила о приостановке деятельности в России. В мае текущего года председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что Uniqlo не вернется на российский рынок из-за данного главой компании Тадаси Янаи обещания не возвращаться в РФ.