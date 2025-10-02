Минпромторг предложит замечания к законопроекту о "Честном знаке"

В настоящее время маркируются товары легкой промышленности, молочная продукция, пиво и пивные напитки, упакованная вода, радиоэлектроника, лекарства и другие продукты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ будет работать над итоговым текстом законопроекта, предполагающего введение новой госпошлины за внесение сведений об обороте подлежащих маркировке товаров в госинформсистему мониторинга оборота товаров, и внесет свои замечания к текущей версии документа. Об этом сообщил журналистам представитель Минпромторга.

"Правительством РФ по представлению ФНС внесен в Госдуму законопроект - изменения в Налоговый кодекс - о введении новой госпошлины "за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в ГИС МТ". Мы со своей стороны будем работать с коллегами над итоговым текстом и внесем замечания к текущей версии законопроекта", - сказал он.

Согласно вносимым изменениям, предлагается установить госпошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Размер пошлины не уточняется.

В настоящее время маркировкой охвачены товары легкой промышленности, молочная продукция, пиво и пивные напитки, упакованная вода, радиоэлектроника, лекарства и некоторая другая продукция.