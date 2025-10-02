В 11 районах Башкирии объявили режим ЧС из-за дождей и гибели посевов

Аграрии убрали зерновых и зернобобовых культур на 89% площадей, сообщали в Минсельхозе региона

УФА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в 11 районах республики из-за гибели сельхозпосевов в результате переувлажнения почвы. Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства Башкирии распоряжении главы республики о введении режима ЧС.

"Признать обстановку, сложившуюся на территориях муниципальных районов Бирский, Благоварский, Благовещенский, Иглинский, Илишевский, Калтасинский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Чишминский районы Республики Башкортостан в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных метеорологических явлений (переувлажнение почвы) в период с 8 августа по 15 сентября 2025 года чрезвычайной ситуацией", - говорится в документе.

По данным республиканского Минсельхоза на 29 сентября, аграрии Башкирии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на 89% площадей. Валовой намолот составил 3,44 миллиона тонн.