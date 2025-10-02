Дуров рассказал Токаеву о реализации совместных проектов в ИИ

Президент Казахстана высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки страны

Редакция сайта ТАСС

Сооснователь Telegram Павел Дуров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и сооснователь Telegram Павел Дуров обсудили сотрудничество в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai. В свою очередь Павел Дуров рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на полях международного форума Digital Bridge 2025, уточнили в пресс-службе.

Ранее Дуров, выступая на пленарной сессии форума в Астане, заявил, что мессенджер Telegram запустит проект, связанный с искусственным интеллектом (ИИ) и блокчейном, на суперкомпьютере в Казахстане. По его словам, это проект коллаборации между Telegram и суперкомпьютерным кластером республики. Проект будет запущен в республике Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. Дуров отметил, что в последние несколько месяцев в Telegram работали над новой технологией - над пересечением блокчейна и ИИ. Он указал, что эта технология позволит более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться в децентрализированной компьютерной системе в частном, транспарентном порядке.