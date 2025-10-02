В Курской области направили обращение в ФАС для контроля цен на бензин

Федеральным центром принимаются меры по урегулированию ситуации, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

КУРСК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Курской области направили срочное обращение в Федеральную антимонопольную службу для контроля цен на бензин в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации", - написал глава региона, добавив, что он продолжает получать обращения от жителей по поводу ситуации с бензином на АЗС.

Вопрос находится на контроле губернатора, по его поручению врио председателя правительства Курской области Александр Чепик сегодня выедет на заправки, чтобы лично оценить ситуацию.

По словам Хинштейна, очереди на заправках действительно есть. При этом у "Роснефти" нет ограничений по литражу, поставки продолжаются, и они увеличены. У других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива. "Рассчитываю на сознательность людей - искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита", - добавил он.