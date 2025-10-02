Минэнерго видит интерес энергокомпаний в участии в новом отборе генерации

Ожидаются изменения объемов отборов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Минэнерго РФ видит интерес большого числа генерирующих компаний в участии в новом отборе проектов модернизации тепловой генерации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Отбор станет более конкурентным, подтверждаем заинтересованность большого числа компаний. Важно отметить, что ключевые изменения коснутся изменения объемов отборов, а не только их ценовых параметров", - говорится в сообщении.

Ранее правительство утвердило новые параметры при отборе проектов модернизации. Срок отбора объектов с запланированным вводом в эксплуатацию в 2029 году был перенесен с 1 на 31 октября текущего года.

В сентябре глава наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина сообщила журналистам, что электроэнергетические компании предложили Минэнерго варианты добавления квот по ТЭЦ в конкурентный отбор проектов модернизации. Отрасль также ждала решения правительства по переносу отбора и корректировке его ценовых параметров.

По ее словам, производители энергии предложили рассмотреть несколько вариантов: выделять квоту на ТЭЦ в определенной пропорции, с использованием специального коэффициента исходя из стоимости мощности или определять квоту решением правительственной комиссии.

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности в целях замедления темпа старения оборудования и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Модернизация мощностей, отобранных в рамках КОММод, финансируется за счет платежей промышленных потребителей.