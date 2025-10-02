Ozon начал доставлять заказы из интернет-магазинов

Использовать логистику онлайн-ретейлера для доставки заказов со своего сайта смогут продавцы, которые размещают товары на собственных складах или фулфилментах маркетплейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon запустил новый сервис "Ozon логистика", благодаря которому интернет-магазины, работающие как на площадке, так и через собственные сайты, смогут доставлять заказы покупателям с использованием логистической инфраструктуры онлайн-ретейлера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ozon начал тестировать сервис "Ozon логистика". С его помощью интернет-магазины, чьи товары представлены и на маркетплейсе, смогут доставлять заказы покупателям, используя логистическую инфраструктуру Ozon", - сказано в сообщении.

Компании, которые сотрудничают с Ozon и при этом развивают собственный интернет-магазин, смогут доставлять заказы через пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы или курьеров маркетплейса. Такие способы получения будут доступны покупателям при оформлении заказа на сайтах, подключенных к сервису "Ozon логистика", отметили в компании.

Использовать логистику онлайн-ретейлера для доставки заказов со своего сайта смогут продавцы, которые размещают товары на собственных складах или фулфилментах маркетплейса. Ozon сможет доставить покупателям только те позиции, которые представлены и на маркетплейсе, и в интернет-магазине продавца, уточнили в пресс-службе.