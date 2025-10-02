Отсутствие долга МСП предлагается учитывать в оценке эффективности госкомпаний

Это позволит повысить платежную дисциплину госзаказчиков и снизить финансовые риски малого и среднего бизнеса, сообщил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Корпорация МСП предлагает включить показатель по отсутствию задолженности по оплате МСП-поставщикам в ключевые показатели эффективности руководящего состава госкомпаний. В настоящее время готовятся соответствующие предложения, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич на IV Всероссийской конференции в сфере закупок.

"Это позволит повысить платежную дисциплину госзаказчиков и снизить финансовые риски малого и среднего бизнеса, который часто не имеет большой финансовой "подушки" и которому для продолжения работы критически важно ритмичное поступление финансовых средств", - сказал он .

С 2016 года Корпорация МСП занимается рассмотрением обращений малого и среднего бизнеса по вопросам обжалования действий заказчиков при проведении закупок. Прежде всего это вопросы по срокам оплаты и нарушению заказчиками интересов субъектов МСП.

"К нам поступило уже почти 840 обращений по вопросу несоблюдения сроков оплаты. Общая сумма заявленной задолженности - более 7,7 млрд рублей. По результатам оперативного реагирования на жалобы предпринимателей, в том числе по результатам совместной работы Корпорации и ФАС России, уже оплачена задолженность на сумму почти 5,5 млрд рублей", - сообщил Исаевич.

Также глава корпорации сообщил, что в настоящее время ведется подготовка предложений по установлению преференций для малых технологических компаний (МТК) при их участии в закупках. Кроме того, рассматривается возможность участия МТК в программах "выращивания" поставщиков крупнейших заказчиков.

"Такие меры будут стимулировать участие МТК в закупках и расширят для них рынки сбыта. Это будет способствовать развитию малых технологических компаний в стране, которые сегодня активно вовлечены в реализацию программ импортозамещения, а по некоторым направлениям уже и импортоопережения", - пояснил Исаевич.