ЕК знает о подготовке Россией ответа на возможную экспроприацию ее активов

Представитель комиссии Балаш Уйвари заявил, что возможный ответ Москвы является несправедливым

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия осведомлена о подготовке Россией ответных мер на возможную экспроприацию активов и заранее считает, что возможный ответ Москвы является несправедливым. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, комментируя сообщения СМИ о подготовке российского ответа.

"Еврокомиссия осведомлена о сообщениях о подготовке в России мер по массовой конфискации западных активов, мы внимательно следим за ними", - заявил представитель Еврокомиссии. Он отказался комментировать эти статьи по сути, дав лишь понять, что Еврокомиссия считает ответные меры Москвы несправедливыми, поскольку Россия может в ответ изъять активы, которые являются частной собственностью западных компаний, тогда как Брюссель намерен экспроприировать "только суверенные (государственные) активы России".

Уйвари также попытался представить планы Еврокомиссии по незаконному изъятию российских активов не как экспроприацию, а как "средство обеспечение кредита" Киеву, который якобы должна будет в будущем компенсировать Россия. Он, впрочем, не смог объяснить, в чем заключается практическое отличие экспроприации от этой евросхемы, в результате которой Россия потеряет суверенные активы, неприкосновенность которых гарантируют Бельгия, на территории которой ресурсы были размещены, и все страны-эмитенты евро.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер, на территории которой блокированы 95% из 210 млрд евро российских активов в Европе, заявил, что его страна не получила необходимых юридических гарантий от других стран ЕС и Еврокомиссии о разделе финансовых рисков, с которыми столкнется Бельгия в случае экспроприации активов. Именно поэтому Бельгия пока не готова поддержать план Еврокомиссии по незаконному изъятию денег. Де Вевер призвал все западные страны взамен выделять больше средств на нужды Киева, превратив "коалицию желающих" в "коалицию платящих". В таком случае, по его мнению, Евросоюзу будет не нужна экспроприация блокированных активов, которые, "приносят доходы и генерируют налоги" в Европе.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что Россия не оставит без ответа попытки европейских стран присвоить ее активы. "Конечно, Россия ответит в плане обеспечения своих интересов в исчисляемых единицах и в плане того, чтобы те, кто причастны к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность", - предупредил представитель Кремля.