В Казахстане надеются на продуктивные переговоры с Россией о газификации

Северные и восточные регионы республики пока не газифицированы, отметил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана рассчитывают, что переговоры с Россией о возможной газификации северных и восточных регионов республики будут продуктивными. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах Евразийского форума Kazenergy в Астане.

"Насколько я знаю, переговоры не останавливались, вся инициатива поддерживается Казахстаном. Если смотреть на карту газификации, то у нас есть соединения с РФ по газовым коридорам на севере страны, есть традиционные трубопроводы, которые существуют со времен Советского союза, это Средняя Азия - Центр, по которому мы получаем газ", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах с РФ о газификации регионов.

Он отметил, что такие переговоры - это "постоянно проводимая работа двумя сторонами". "Северные и восточные регионы у нас на сегодняшний момент не газифицированы. Мы с удовольствием продолжаем эту работу и проводим переговоры с Российской Федерацией. Я надеюсь, в будущем мы продолжим эту работу более продуктивно", - пояснил министр.

Ранее в Казахстане рассматривали два варианта газификации северных и восточных регионов. Первый из них - это поставки газа с российской территории, второй - это строительство третьей и четвертой очереди трубопровода "Сарыарка", который соединит Акмолинскую область на севере и восток Казахстана.