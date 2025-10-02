Патрушев: России нужно модернизировать рыбопромысловый флот

Это необходимо для роста конкурентоспособности, заявил председатель Морской коллегии РФ

Помощник президента РФ Николай Патрушев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал активнее стимулировать модернизацию отечественного рыболовецкого флота и рыбоперерабатывающих мощностей, чтобы повысить конкурентоспособность страны на рынке рыбной промышленности.

В Южно-Сахалинске Патрушев по поручению президента России Владимира Путина провел совещание по вопросам сохранения, воспроизводства и эффективного освоения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе.

Развитие рыбопромышленного комплекса, повышение его конкурентоспособности невозможно без современного рыбопромыслового флота, отметил Патрушев в своем выступлении. "Сегодня почти 80% рыбопромысловых судов, работающих на Дальнем Востоке, служат уже более 30 лет", - констатировал он.

В последнее время на российских верфях началось строительство новых рыболовецких судов, в том числе в рамках программы "Квоты под киль", напомнил Патрушев.

"Вместе с тем темпы строительства недостаточны для обеспечения своевременного обновления флота, - указал помощник президента. - Ввиду санкций и ограничений на поставки судового и иного оборудования существенно увеличились сроки и стоимость строительства. В результате из запланированных к сдаче к 2025 году судов построена только половина".

"В связи с этим следует активнее реализовывать стимулирующие меры по модернизации судов и рыбоперерабатывающих мощностей", - подчеркнул Патрушев.