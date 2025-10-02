ЦБ предложил перенести сроки вступления в силу норм законопроекта об МФО

В частности, предлагается перенести сроки отдельных норм документа

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России подготовил предложения по доработке законопроекта об изменении правил работы микрофинансовых организаций с компаниями и физлицами. В частности, предлагается перенести сроки вступления в силу отдельных норм документа, следует из презентации директора департамента небанковского кредитования Банка России Ильи Кочеткова, представленной в рамках форума "МФО. Осень 2025".

В числе предложений: перенести срок увеличения суммы микрозайма с пяти до 15 млн рублей на 1 марта 2026 года (ранее - 1 сентября 2025 года), запрет новации договора потребительского займа, а также заключения дополнительного соглашения к договору потребительского займа, предусматривающих увеличение задолженности по договору POS-займа - на 1 марта 2026 года (ранее - 1 сентября 2025 годв), а норму снижения размера переплаты с 130% до 100%, при поправках законопроекта во втором чтении, - на 1 марта 2026 года (ранее - 1 сентября 2025 года).

Кроме того, предлагается ряд изменений в законопроект. "Мы предлагаем предоставить право микрофинансовым организациям выдавать POS-займы так, чтобы деньги зачислялись не только на счет гражданина, но могли зачисляться и на счет непосредственного продавца товара", - сказал Кочетков.

Среди прочих инициатив ЦБ: исключить право ЦБ устанавливать иное ограничение значения ПСК (кроме, когда ПСК больше 100%) для вновь выдаваемых займов. Также - не устанавливать абсолютный запрет договора потребительского займа в новый договор потребительского займа - установить только для случая ухудшения условий договора для заемщика. И включить информацию о ПСК и дате фактического прекращения обязательств по договору в сведения о среднемесячных платежах с целью проверки "периода охлаждения" и требования "один дорогой заем в руки".

17 сентября комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает, в частности, увеличение максимального размера суммы микрозайма для микрофинансовой организации (МФО) с 5 млн до 15 млн рублей, а также ряд изменений, касающихся правил выдачи МФО потребительских займов.