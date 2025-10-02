Мишустин начал осмотр выставки к 85-летию системы СПО

Экспозиции демонстрируют определенные этапы развития системы среднего специального образования

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в День среднего специального образования (СПО) на площадке Национального центра "Россия" начал осматривать выставку "85 лет системе СПО: сила в мастерстве", передает корреспондент ТАСС.

Цель выставки продемонстрировать роль системы среднего профессионального образования как фундамента экономики России, ее значение, современные достижения и будущие перспективы.

Экспозиции выставки демонстрируют определенные этапы развития системы СПО. Экспозиция "Истоки и становление" посвящена истории системы среднего профессионального образования от Петра I до конца 1980-х годов: от первых ремесленных школ петровской эпохи до системы советских профессионально-технических училищ. Представлены документы, архивные фото и символы эпохи, рассказывающие как создавалась и развивалась система профессионального образования.

"Сила в мастерстве" - динамичная мультимедийная экспозиция о федеральном проекте "Профессионалитет" и его достижениях, чемпионатах профессионального мастерства, обновлении образовательных стандартов и партнерстве системы СПО с ведущими работодателями страны.

О Дне СПО

В России 2 октября ежегодно отмечается профессиональный праздник — День среднего профессионального образования. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 25 июля 2022 года "в целях развития и популяризации среднего профессионального образования". Дата празднования приурочена к выходу 2 октября 1940 гожа указа президиума Верхового Совета СССР "О государственных трудовых резервах СССР", согласно которому по всей стране стали организовываться профессиональные училища. В 2025 году СПО отмечает свое 85-летие.

Об СПО

Система среднего профессионального образования РФ - это крупнейшая образовательная инфраструктура страны, включающая 3 200 профессиональных образовательных организаций и 376 организаций высшего образования, реализующих программы СПО.

В 2019 году с целью повышения конкурентоспособности российского профобразования был запущен федеральный проект "Молодые профессионалы", ставший частью нацпроекта "Образование". В его рамках стали внедряться программы профобучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

В 2022 году Минпросвещения приступило к реализации федерального проекта "Профессионалитет" (не входит в состав нацпроекта), который является одним из 42 утвержденных стратегических инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Президентом РФ поставлена задача подготовить к 2028 года порядка 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны по ключевым отраслям экономики. Реализация программы подразумевает переход к отраслевому управлению колледжами, когда специалисты готовятся под заказчика. По состоянию на сентябрь 2025 года в 86 субъектах РФ созданы 506 учебно-производственных кластеров, где обучаются 1,8 млн студентов. В частности, 13 кластеров заработали в 2025 году в новых и приграничных регионах.

В 2025-2026 учебному году на программы СПО принято 1,2 млн студентов. Обучение по программам СПО выбирают 62,5% выпускников девятого класса школы. Общая численность студентов, обучающихся по всем формам обучения, составила на начало учебного года более 3,85 млн человек.

Минпросвещения регулярно обновляет перечни профессий и специальностей СПО, исключая невостребованные и включая новые. В настоящее время перечень содержит 141 профессию и 230 специальностей.

Конкурсы

Ежегодно для поддержки талантливых молодых специалистов проводятся соревнования по профессиональному мастерству: Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы", Всероссийский конкурс для мастеров производственного обучения "Мастер года", Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "Артмастерс", Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", Чемпионат высоких технологий и другие.