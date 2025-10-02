Новые банкноты номиналом 500 рублей поступят в обращение не ранее 2027 года

Банкам потребуется время на то, чтобы донастроить свои банкоматы и другое оборудование, отметил зампредседателя ЦБ Сергей Белов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России планирует выпустить обновленную банкноту номиналом 500 рублей во втором полугодии 2026 года, но в обращении она появится не ранее 2027 года. Об этом сказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

"Точные сроки, когда мы будем готовы представить новые 500 рублей, будут понятны позже, но мы целимся на второе полугодие 2026 года. Люди же смогут ее увидеть в привычной жизни не раньше 2027 года. Дело в том, что банкам потребуется время на то, чтобы донастроить свои банкоматы и другое оборудование для работы с новой банкнотой. На это уходит год - полтора", - заявил Белов.

Новые банкноты будут иметь улучшенную защиту от подделок. По данным ЦБ, в России, по данным на 2024 год, на один миллион банкнот в обращении приходится всего одна фальшивка, что является одним из лучших показателей в мире.

"Сейчас уровень активности фальшивомонетчиков снизился", - заключил Белов.