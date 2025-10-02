Мишустин по видеосвязи общается с призерами конкурса "Мастер года"

Премьер по ВКС начал общение с директором Колледжа информационных технологий Дмитрием Медведевым

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День среднего специального образования (СПО) по видеосвязи общается с победителем 2024 года и призерами этого года всероссийского конкурса среди педагогов среднего профессионального образования "Мастер года", передает корреспондент ТАСС.

Мишустин по ВКС начал общение с директором Колледжа информационных технологий Дмитрием Медведевым, а также с десятью победителями регионального этапа конкурса "Мастер года - 2025".

О конкурсе

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится с 2021 года, в 2025 году - в пятый раз. Конкурс необходим для поощрения педагогических работников, повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических практик.

Участниками конкурса в 2021 году стали 2 406 человек, в 2022 году - 2 784 человек, в 2023 году - 3 917 человек, в 2024 году - 6 228 педагогических работников из всех субъектов РФ. В этом году участие в конкурсе приняли 9 831 педагог системы СПО, в финальном этапе принимают участие 89 человек из всех субъектов РФ.

Финал конкурса проходит с 29 сентября по 2 октября в Курске - родине победителя 2024 года. 2 октября, в День СПО, состоится торжественная церемония закрытия конкурса, в рамках которой будет объявлено имя абсолютного победителя 2025 года.

О Дне СПО

В России 2 октября ежегодно отмечается профессиональный праздник - День среднего профессионального образования. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 25 июля 2022 года "в целях развития и популяризации среднего профессионального образования". Дата празднования приурочена к выходу 2 октября 1940 гожа указа президиума Верхового Совета СССР "О государственных трудовых резервах СССР", согласно которому по всей стране стали организовываться профессиональные училища. В 2025 году СПО отмечает свое 85-летие.