Продажи новых автомобилей в РФ в январе - сентябре снизились на 25%

Рынок новых отечественных авто снизился на 5%, до 556,9 тыс. единиц

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января - сентября текущего года снизились на четверть и составили 1,014 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Рынок новых отечественных авто снизился на 5%, до 556,9 тыс. единиц.

За девять месяцев объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 890,3 тыс. шт. (-22% к аналогичному периоду 2024 года), в сегменте LCV - 75,5 тыс. шт. (-21%), в сегменте грузовых автомобилей - 40,3 тыс. шт. (-56%), в сегменте автобусов - 8,1 тыс. шт. (-45%).

Непосредственно в сентябре 2025 года продажи новых транспортных средств сократились на 20% в годовом выражении - до 136,6 тыс. штук. Но в то же время это на 1% больше, чем было реализовано автомобилей в августе 2025 года.

Так, легковых автомобилей было продано 122,1 тыс. единиц, что на 18% меньше, чем в сентябре 2024 года. Рынок LCV снизился в годовом выражении на 23% и вырос на 8% по сравнению с августом 2025 года, составив 9,1 тыс. штук. Продажи грузовиков в отчетном месяце снизились в годовом выражении на 57% и на 4% по отношению к августу 2025 года, составив 4,4 тыс. единиц. Также в сентябре было продано 1,1 тыс. автобусов, что на 2% больше, чем годом ранее.

Рынок новых электромобилей за девять месяцев составил 8,7 тыс. единиц, что на 43% меньше показателя аналогичного периода 2024 года (15,2 тыс. единиц). Доля автомобилей, произведенных в России, выросла до 30% по сравнению с 19% годом ранее.

"Доля российской техники по итогам января - сентября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 73,6 тыс. шт., что почти на 5% больше, чем в сентябре 2024 г. Вместе с этим, за месяц реализовано 62,9 тыс. импортных автомобилей - на 38% меньше, чем за сентябрь 2024 г.", - прокомментировали в министерстве.