В Забайкалье направили 220 млн рублей на восстановление дамб после паводков

В сентябре был завершен ремонт гидротехнических сооружений в селах Аргунск и Зоргол

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края направили 220 млн рублей в районы на восстановление защитных дамб после прошедших паводков. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Осипов.

"220 миллионов рублей направили муниципалитетам Забайкалья на аварийно-восстановительные работы защитных дамб. За счет выделенных средств на 35 объектах на реках в Читинском, Дульдургинском и Карымском округах предстоят работы по ликвидации последствий паводков: отсыпка временных насыпей, устройство берегоукреплений и водоотводных канав", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в сентябре в Забайкалье был завершен ремонт гидротехнических сооружений в селах Аргунск Нерчинско-Заводского округа и Зоргол Приаргунского муниципального округа.