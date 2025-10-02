Мишустин: материально-техническая база колледжей в РФ активно модернизируется

В стране работает более 3,2 тыс. колледжей, в которых учатся почти 4 млн молодых людей, отметил премьер

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Материально-техническая база российских колледжей и техникумов активно модернизируется, обновляется содержание учебных программ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе общения с работниками - победителями и призерами конкурса "Мастер года".

"[В стране] активно модернизируется материально-техническая база колледжей и техникумов, обновляется содержание программ, что важно с учетом запросов работодателей", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что сегодня в стране работает более 3 200 колледжей, в которых учатся почти 4 млн молодых людей. Профессию в них, указал Мишустин, можно получить по любой из 500 специальностей во всех ключевых отраслях - от ИТ-сектора и ядерной энергетики до медицины и образования.

"Преподаватели регулярно совершенствуют свое мастерство, повышая квалификацию на ведущих предприятиях, в организациях и специально созданных технопарках. Педагоги дают студентам актуальные знания, чтобы они могли, выйдя на производство, быстро включаться в процесс", - резюмировал премьер.

Важный шаг

Глава кабмина поблагодарил директоров колледжей и техникумов, мастеров и преподавателей за их работу. "Вы многое делаете для нашей молодежи. Благодаря вашим знаниям и опыту ребята получают востребованную специальность. Вы формируете базу для их профессионального развития, карьерного роста", - обратился он к участникам встречи.

"Дорогие студенты, здорово, что вы, несмотря на юный возраст, уже сделали такой важный в жизни шаг. Выбрали сферу, в которой будете трудиться. И не сомневаюсь, что преуспеете", - отметил он.

Премьер поздравил всех собравшихся с праздником, пожелал удачи, здоровья и всего наилучшего.