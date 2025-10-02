Мишустин: число кластеров "Профессионалитета" должно увеличиться почти вдвое

Это должно произойти к 2030 году, отметил премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Количество кластеров программы "Профессионалитет" к 2030 году должно увеличиться почти вдвое. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в ходе общения с работниками - победителями и призерами конкурса "Мастер года".

"Особое внимание хочу обратить на реализацию хорошо знакомого всем вам "Профессионалитета", который предполагает создание образовательных кластеров совместно с организациями-работодателями. В текущем году он законодательно закреплен в качестве формы образовательной деятельности с обязательным участием компаний", - рассказал Мишустин.

Проект, по словам премьера, стартовал с 70 таких объединений, и всего за три года их число увеличилось кратно - до 506. "Действует он теперь практически по всей стране и вовлечены в него около 2,5 тысяч предприятий - лидеров в своих отраслях. Более того, к 2030 году количество кластеров должно увеличиться еще почти вдвое", - подчеркнул глава кабмина.

К партнерству подключатся порядка четырех тысяч предприятий, что позволит решить поставленную главой государства задачу - подготовить в ближайшие пять лет 2 млн квалифицированных специалистов, добавил он.

"На такие цели в новом бюджете определено на три года более 105 млрд рублей", - резюмировал премьер.