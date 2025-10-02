Счетчик пробега беспилотных грузовиков будет публичным

Задачу выполнят Минтранс РФ и АО "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ и АО "ГЛОНАСС" сделают публичными данные о фактическом пробеге грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, говорится в сообщении правительства со ссылкой на главу Минтранса РФ Андрея Никитина.

Статистику в онлайн-режиме будет собирать единая система идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Информация будет размещена на сайтах министерства и компании-оператора.

"Публичный счетчик пробега беспилотных грузовиков - это не просто цифра на экране. Это наглядное доказательство способности отечественных разработчиков создавать и масштабировать передовые транспортные технологии, которые определят будущее логистики в России. <…> Публичный счетчик будет фиксировать достижение показателей, необходимых для масштабирования беспилотной логистики, помогать объективно оценивать технологическую зрелость", - сказал Никитин.

Как отметил вице-премьер Виталий Савельев, слова которого также приводятся в сообщении, публичный счетчик пробега станет инструментом оценки технологической зрелости, а также ускорит переход от экспериментов к промышленной эксплуатации беспилотных грузовиков на дорожных магистралях России.

По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, сначала такой счетчик будет показывать количественные данные, а далее будут добавляться качественные метрики. "Объективные данные, верифицированные "ЭРА-ГЛОНАСС", повысят доверие людей и государства к технологии, обеспечат прозрачность использования беспилотников", - подчеркнул он.