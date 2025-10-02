Маск уволил инженера X за слова о его непопулярности

По информации книги американского журналиста Джейкоба Сильвермана, конфликт произошел на собрании инженеров и консультантов, посвященном алгоритмам и модерации контента X

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Илон Маск уволил инженера за то, что тот сказал, что он не популярен. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на книгу американского журналиста Джейкоба Сильвермана "Gilded Rage: Elon Musk and the Radicalization of Silicon Valley" ("Позолоченный гнев: Илон Маск и радикализация Кремниевой долины" - прим. ТАСС).

Конфликт произошел на собрании инженеров и консультантов, посвященном алгоритмам и модерации контента X.

"Это смешно. У меня более 100 млн подписчиков, а я получаю лишь десятки тысяч просмотров", - заявил предприниматель. На что главный инженер предоставил Маску данные о том, что его популярность в интернете резко упала.

"Ты уволен", - сказал Маск в гневе.

В книге не уточняется, когда именно произошел инцидент.