Заказчики получили 48 рыбопромысловых судов по программе инвестквот

С начала 2025 года добыча водных биоресурсов составила порядка 4 млн тонн, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заказчикам сдано 48 высокопроизводительных рыбопромысловых судов, построенных в рамках программы инвестиционных квот. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам заседания, на котором были рассмотрены актуальные вопросы строительства рыбопромыслового флота.

"Вице-премьер отметил работу по повышению производительности отрасли. Важнейшую роль здесь играет строительство современного флота и обновление перерабатывающих мощностей в рамках программы инвестиционных квот. К настоящему моменту заказчикам сданы 48 новых высокопроизводительных судов. Подавляющее большинство из них уже осуществляют промысел. Помимо этого, активно ведут работу 27 новых рыбоперерабатывающих предприятий", - говорится в сообщении.

Вице-премьер также сообщил, что с начала 2025 года добыча водных биоресурсов составила порядка 4 млн тонн. Также неплохие результаты в этом году демонстрирует лососевая путина: на данный момент выловлено 330 тыс. тонн, что практически в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники совещания также обсудили реализацию механизма и динамику строительства рыболовецких судов и рассмотрели ход строительства судна "Викентий Зайцев", предназначенного для экологического мониторинга озера Байкал.

По итогам совещания вице-премьер поручил на системной основе повысить качество контроля за соблюдением верфями графиков строительства судов.