В Ингушетии построят жилой комплекс за 560 млн рублей

Завершить строительство планируют в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Инвестиционный проект по строительству жилого комплекса начали реализовывать в самом крупном городе Ингушетии Назрани. Завершить строительство объекта стоимостью 560 млн рублей планируется в 2027 году, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

"В Назрани начинается строительство нового жилого комплекса по проспекту Базоркина. Проект обещает стать еще одной точкой роста города, сочетая комфорт проживания и развитие городской инфраструктуры. В рамках проекта запланировано 13 этажей кирпичного дома со 154 квартирами и подземной парковкой, общая площадь дома около 11,7 тыс. кв. м, участок проекта - около 0,5 га. Общий объем инвестиций составят около 560 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инвестор ведет подготовительные работы для старта строительства. Сдать объект планируется в 2027 году.

"Генподрядчиком и инвестором выступает ООО "Гидростройсервис". Мы рассчитываем, что новый жилой квартал расширит возможности для жизни в центре Назрани и создаст новые рабочие места. Важно, что про обязательную подземную парковку ранее говорил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Это поручение будет обязательно исполняться в Назрани", - цитирует пресс-служба мэра города Руслана Оздоева.