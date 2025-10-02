"Укрэнерго" восстановила в должности уволенного ранее главу

Правление компании также сохранится в действующем на 26 сентября составе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет национальной энергетической компании "Укрэнерго" восстановил в должности уволенных 26 сентября главу компании Виталия Зайченко и членов правления. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Наблюдательный совет "Укрэнерго" передумал увольнять Зайченко. После "длительных дискуссий с Минэнерго" его решили оставить в должности. Правление компании также сохранится в действующем на 26 сентября составе", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Указанную информацию также подтвердили в Telegram-канале компании, отметив, что Зайченко и члены правления "продолжают исполнять свои обязанности".

30 сентября хозяйственный суд Киева по иску Министерства энергетики Украины запретил изменения в правлении "Укрэнерго". 29 сентября Национальная комиссия по регулированию энергетики Украины (НКРЭКУ) заявила, что проверит законность увольнения Зайченко и членов правления, так как компания была обязана принимать изменения в управленческом составе с отлагательным условием и заблаговременно информировать регулятора об их основаниях. Там также отметили, что внезапное увольнение руководства компании может подорвать доверие международных партнеров и создать угрозы для импорта электроэнергии.

Зайченко назначили руководителем компании в июне 2025 года, до назначения он занимал позицию главного диспетчера "Укрэнерго". После увольнения 2 сентября 2024 года Владимира Кудрицкого с должности руководителя "Укрэнерго" исполняющим обязанности председателя правления с 5 сентября прошлого года был Алексей Брехт. Известно, что в отношении Кудрицкого возбуждено дело о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, в настоящий момент он находится за пределами Украины.

"Укрэнерго" - частное акционерное общество со 100% государственным капиталом, управление которым осуществляет Минэнерго Украины. Компания является одним из ключевых участников рынка электроэнергии.