ЦБ не сталкивался с атаками на биометрию в финансовых организациях

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России не сталкивался в 2025 году с атаками на биометрию в финансовых организациях, заявил замначальника управления Центра взаимодействия и реагирования департамента информационной безопасности ЦБ РФ Григорий Царев на форуме "МФО. Осень 2025".

"За 2025 год, на текущий момент, мы не сталкивались с инцидентами в наших организациях, связанными с атаками на биометрию и на технологические участки, связанные с биометрией. Тем не менее, они продолжают быть актуальными", - сообщил он.

Царев отметил, что даже если изначальная цель злоумышленников при атаке на инфраструктуру не связана с биометрией, впоследствии мошенники могут получить доступ к участкам, связанным с ней. "Если изначальный вектор при попытке атаки на инфраструктуру может быть не связан с биометрией, последующее перемещение злоумышленников по инфраструктуре может достигать своего результата и получать доступ к технологическим участкам, которые связаны с обработкой биометрических данных", - добавил он.

К информационному обмену с ЦБ подключились более 500 организаций, что составляет 70% от общего числа участников микрофинансового рынка.

И на этот момент, сказал Царев, несколько участников используют систему для получения данных по операциям без добровольного согласия, для того, чтобы сверять данные по заемщикам, а также они получают сведения об актуальных компьютерных атаках и угрозах.