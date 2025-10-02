В Германии готовы идти новыми путями в вопросе использования активов России

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль отметил, что министры финансов ЕС намерены продолжить обсуждение более широкого использования замороженных российских активов для поддержки Украины

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ готова идти "новыми путями" в вопросе использования замороженных российских активов. Об этом пишет телеканал N-tv.

По его информации, министры финансов ЕС намерены продолжить обсуждение более широкого использования замороженных российских активов для поддержки Украины. "Германия готова идти новыми путями, которые являются юридически возможными и ответственными", - утверждал Клингбайль. По его мнению, обсуждение предоставления Украине многомиллиардных кредитов за счет замороженных активов РФ в Европе "является правильным". "Мы продолжим интенсивную работу над этим вопросом с министрами финансов ЕС", - заключил глава Минфина ФРГ.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что Россия не оставит без ответа попытки европейских стран присвоить ее активы. "Конечно, Россия ответит в плане обеспечения своих интересов в исчисляемых единицах и в плане того, чтобы те, кто причастны к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность", - предупредил представитель Кремля.