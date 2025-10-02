"Электрорешения" разместят биржевые облигации на 1 млрд рублей

Согласно данным компании, размещение пройдет путем открытой подписки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Компания "Электрорешения", один из российских производителей электротехнической продукции, объявила о начале сбора заявок на размещение двухлетних биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей.

Согласно сообщению компании, размещение пройдет путем открытой подписки. Ориентировочная ставка по купонам не превысит 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению до 24,98% годовых. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 1 тыс. рублей.

Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк и ИФК "Солид". Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Для "Электрорешений" этот выпуск стал вторым выходом на долговой рынок. Первое размещение состоялось в 2023 году.

Выручка компании в 2024 году достигла 21,7 млрд рублей (+31%, что превышает темпы роста рынка). Валовая прибыль выросла на 36%.

Компания "Электрорешения" является официальным представителем бренда EKF в России. EKF - международный бренд электрооборудования, комплексных энергоэффективных решений по электроснабжению и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов. Также под брендом EKF разрабатывается программное обеспечение.

В актив компании "Электрорешения" входят две производственные площадки во Владимирской области, сеть логистических центров, а также собственный отдел R&D и испытательная лаборатория. Компания ориентирована на разработку комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, а также проектирование и строительство энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.