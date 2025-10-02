ФАС примет меры против Wildberries и Ozon в случае невыполнения рекомендаций

Речь идет о требованиях по работе с продавцами

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России примет меры антимонопольного реагирования в отношении Wildberries и Ozon в случае невыполнения рекомендаций по работе с продавцами, сообщает пресс-служба ФАС.

"Члены экспертного совета рассмотрели практики Wildberries и Ozon на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков и прокомментировали действия маркетплейсов как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках, требующих пересмотра. <…> В случае невыполнения рекомендаций ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.

По мнению членов экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий, новые правила для продавцов Wildberries и Ozon требуют пересмотра. Введение правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения. Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер, а также учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства, отметили в антимонопольном ведомстве.

Суть проблемы

В ФАС напомнили, что в августе 2025 года в службу поступили многочисленные жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в связи с изменением порядка работы с продавцами Wildberries. Одним из нововведений стало применение индекса остатка товара. После его внедрения предприниматели с низким индексом либо должны оплачивать хранение товаров на инфраструктуре площадки по более высокой цене, либо на их товары устанавливаются скидки без надлежащего согласования или они вынуждены будут вывезти его со складов маркетплейса. Продавцам пришлось выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу товара по завышенному тарифу.

Кроме того, площадка через механизм "Конструктор тарифов" внедрила порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного маркетплейсом срока, даже если предприниматели перестали быть в них заинтересованы.

Ранее Wildberries ввел инструмент "Привлекательная цена", понуждающий предпринимателей продавать продукцию по установленным маркетплейсом, а не продавцами, ценам. С помощью внутренних алгоритмов площадка рассчитывала цену товара за определенный период и предлагала продавцам. В случае согласия предприниматели получали скидку постоянного покупателя. При этом если продавцы незначительно поднимали цены на товар, компания прекращала действие такой скидки. 23 сентября 2025 года компания сообщила о добровольной отмене этого инструмента.

Также в ФАС поступает значительное количество обращений предпринимателей относительно нововведений Ozon. Ранее продавцы могли забирать отмененные или возвращенные заказы себе или отправлять их на склад площадки. Однако с 1 октября 2025 года маркетплейс изменил такие правила обработки возвратов товаров. Теперь заказы, которые были отменены или возвращены покупателями без претензий к качеству, автоматически отправляются на склады Ozon для повторной продажи. В результате предприниматели лишаются возможности свободно распоряжаться своим товаром. Они не могут реализовывать его через иные каналы продаж, объяснили в ФАС.

Кроме того, у продавцов возникают сложности в вывозе своего товара со складской инфраструктуры Ozon. Зачастую предприниматели не могут забронировать время для его самостоятельного вывоза. При этом у площадки отсутствуют обязательства по предоставлению таких периодов в установленные сроки, а также соблюдению сроков вывоза товаров. Это может приводить к тому, что продавцы будут оплачивать услуги хранения продукции на инфраструктуре маркетплейса неопределенное время.