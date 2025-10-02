Биржу проектов БАС запустят на базе цифрового реестра кадров для рынка БПЛА

На площадке также должны появиться рейтинги учебных заведений, программ обучения и работодателей, а также центр экспертизы, отметил директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 2 октября. /ТАСС/. Биржу проектов беспилотных авиационных систем (БАС) планируют запустить на базе цифрового реестра кадров для рынка БАС. Об этом сообщил директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов на полях форума Digital Innopolis Days.

"Мы планируем запустить биржу проектов БАС. Это позволит гражданам, которые имеют опыт и определенные знания в сфере беспилотия, искать для себя, для своего опыта, для своих навыков возможности применения среди заказчиков, которые публикуют свои проекты", - сообщил он, рассказывая о планах по расширению функционала цифрового реестра в 2026 году.

Кроме того, по его словам, на площадке должны появиться рейтинги учебных заведений, программ обучения и работодателей, а также центр экспертизы БАС.

Ранее в Университете 2035 ТАСС сообщали, что в России создан цифровой реестр кадров для рынка беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках федерального проекта "Кадры для БАС". Платформа создает единое цифровое пространство для студентов, специалистов, представителей компаний, образовательных организаций, институтов развития и органов власти. Отмечалось, что доступным для первых пользователей сервис станет в октябре.