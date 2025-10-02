Сенатор Двойных: агродиктант призван усилить команду отечественного АПК

Конкурс пройдет с 8 по 12 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Аграрный диктант призван усилить и увеличить команду отечественного аграрно-промышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению первого Всероссийского агродиктанта.

"Агродиктант призван увеличить и усилить команду отечественного АПК. Нам очень важно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации люди вспомнили о достижениях, чтобы молодежь увидела перспективы работы в АПК, потому что сегодня это одна из самых высокотехнологичных отраслей. Мы видим качественный рост заработных плат, мы видим серьезный запрос на новых специалистов", - сказал он.

В 2025 году Всероссийский агродиктант пройдет впервые, с 8 по 12 октября. Проект ориентирован на популяризацию аграрной отрасли, а также на формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций.