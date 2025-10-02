На "Иннопроме" белорусские предприятия заключили контракты на $265 млн

Это даст дополнительный импульс развитию отрасли, сообщили в Министерстве промышленности Белоруссии

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Предприятия системы Министерства промышленности Белоруссии на полях прошедшей в Минске выставки "Иннопром" заключили соглашения на $265 млн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь" впервые прошла в республике с 29 сентября по 1 октября на территории выставочного центра Belexpo. "По предварительной информации, предприятиями системы министерства промышленности на полях форума подписано порядка 40 коммерческих документов на общую сумму более 265 млн долларов, что даст дополнительный импульс развитию белорусской промышленной отрасли", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что "Иннопром" стал уникальной площадкой для демонстрации достижений белорусской промышленности, налаживания деловых контактов и обмена передовым опытом с участниками из России и других стран - участниц СНГ и ЕАЭС.

Так, на полях выставки руководство Минпрома провело порядка 20 встреч и переговоров, приняло участие в почти 10 заседаниях рабочих групп по международному сотрудничеству с различными регионами. Также в рамках "Иннопрома" министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов принял участие в открытии Центра аддитивных технологий и запуске модернизированной конвейерной линии по сборке самосвалов БЕЛАЗ.

Кроме того, за три дня работы выставки предприятия Минпрома презентовали инновационные продукты, современные технологии и проекты в области машиностроения, металлургии, микроэлектроники и других приоритетных отраслей.

