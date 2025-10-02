США продлили на год экспортные ограничения в отношении "Уральских авиалиний"

По версии вашингтонской администрации, компания продолжила действовать в нарушение введенных рестрикций

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило на год распоряжение о временном отзыве экспортных привилегий у российской компании "Уральские авиалинии". Об этом говорится в документах, опубликованных в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Я определил, что продление данного распоряжения необходимо в интересах общества для предотвращения неизбежного нарушения правил и что продление на продолжительный период будет целесообразным, поскольку "Уральские авиалинии" замешаны в неоднократных, постоянных и непрерывных нарушениях", - утверждается в заявлении помощника министра торговли США Росса Кеннеди. В октябре 2022 года американский Минторг сообщил об отзыве экспортных привилегий у российской авиакомпании. С тех пор постановление неоднократно продлевалось.

По версии вашингтонской администрации, "Уральские авиалинии" продолжили действовать в нарушение введенных рестрикций, в частности осуществляя рейсы с использованием попавших под экспортные ограничения самолетов.

США в феврале 2022 года ввели меры экспортного контроля в отношении поставляемой в Россию продукции, связанной с авиацией. Речь идет о "введении дополнительных требований при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны". При рассмотрении лицензионных заявок в соответствии с санкционным режимом действует "презумпция отказа".