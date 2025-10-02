ЦБ прогнозирует рост рынка цифровых активов за счет интеграции с маркетплейсами

Интерес к этому рынку проявляют технологические гиганты, отметил директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин

Редакция сайта ТАСС

Здание ЦБ РФ © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) получит значительный импульс к росту за счет интеграции с крупными маркетплейсами, обладающими широкой клиентской базой. Такое мнение высказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин, выступая на стратегической сессии "Актуальные вопросы развития и реагирования цифровых финансов в России" форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Еще один тренд, который тоже заставляет на себя обратить внимание, это появление на рынке цифровых платформ, на рынке цифровых активов компаний бигтехов. Мы видим, что интерес к этому рынку проявляют наши технологические гиганты. Часть из них начали тестировать и выпускать собственные токены на платформах цифровых активов. Отдельные маркетплейсы не просто выпустили цифровые активы, а выделили их на витрину приложения товарного маркетплейса. Мы можем, наверное, прогнозировать, что с учетом аудитории уровень проникновения цифровых активов через их приложения тоже, наверное, будет сильно расти", - сказал Пронин.

Рынок цифровых активов находится в активной фазе уже три года и демонстрирует планомерный рост, напомнил представитель ЦБ. При этом именно 2025 год показывает наиболее ярко выраженную динамику. Объем инвестиций, привлеченных через цифровые активы за первые полгода 2025 года, оценивается примерно в полтриллиона рублей.