"Герофарм" зарегистрировал аналог "Оземпика" в Казахстане

На казахстанском рынке ранее были представлены только два препарата с семаглутидом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" зарегистрировала собственный аналог "Оземпика" - препарат "Семавик" - в Казахстане, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.

"Компания "Герофарм" зарегистрировала в Казахстане препарат "Семавик", предназначенный для лечения сахарного диабета (СД) второго типа и ожирения. Стоит отметить, что это первый в стране аналог датского средства "Оземпик", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, ранее на казахстанском рынке были представлены только два препарата с семаглутидом - в инъекционной и таблетированной форме от Novo Nordisk.

Регистрация препарата стала продолжением стратегического партнерства "Герофарм" и Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК). Производство "Семавика" будет осуществляться на мощностях КФК по технологии, переданной "Герофарм" в рамках трансфера. "Семавик" планируется выпускать в инъекционной форме шприц-ручки европейского производства, которая позволяет вводить дозы 0,25 мг, 0,5 мг и 1 мг. Ранее компания локализовала в Казахстане производство инсулинов гларгин.

Согласно статистике Министерства здравоохранения Республики Казахстан, за прошлый год количество пациентов с сахарным диабетом в стране выросло на 7,6% и достигло 523 391 человека. Причем 493 427 из них - это пациенты с СД второго типа. Такая динамика напрямую связана с возрастающей проблемой ожирения в Казахстане, где избыточной массой тела страдает более половины взрослого населения, и их количество прогрессивно растет (на 10% каждые 10 лет), указали в компании.

В декабре 2023 правительство России выдало "Герофарм" принудительную лицензию на препарат от диабета "Семавик", который является аналогом датского препарата "Оземпик". Соответствующее разрешение также имеют компании "Промомед" и ПСК "Фарма".