Стоимость серебра поднималась выше $48 впервые с 2 мая 2011 года

К 16:27 мск показатель замедлил рост до $47,875 за унцию

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше $48 за тройскую унцию впервые с 2 мая 2011 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:12 мск, цена на драгметалл росла на 1,45% и составляла $48,01 за тройскую унцию. К 16:27 мск стоимость серебра замедлила рост до $47,875 за унцию (+1,16%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $3 917,9 (+0,68%).