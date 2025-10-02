Институт кино НИУ ВШЭ и НМГ будут готовить кадры для киноиндустрии

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Институт кино НИУ ВШЭ и Национальная Медиа Группа заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке креативных кадров для киноиндустрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.

"В рамках партнерства НМГ окажет поддержку проектной деятельности студентов, в том числе в производстве дипломных работ студентов, которые станут важной частью их портфолио для дальнейшей карьеры в индустрии", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на данный момент в Институте кино обучаются 240 студентов по программам бакалавриата и магистратуры. В 2026 году институт выпустит 51 магистра по направлениям "Сценарист", "Режиссер" и "Продюсер". В рамках защиты дипломов будущие специалисты представят 42 работы, созданные под руководством представителей сферы кино. "Кроме того, студенты, поступившие в Институт Кино, получат уникальную возможность презентовать свои работы ключевым продюсерам НМГ и получить конструктивную обратную связь", - добавили в пресс-службе.

Студенты и выпускники института также получат возможность пройти практику и поучаствовать в проектной деятельности в таких компаниях холдинга как телеканалы СТС, Dомашний, Пятый канал, РЕН ТВ, онлайн-кинотеатр Wink, а также в производственных студиях НМГ Студии и Art Pictures Vision.

"В разработке и реализации учебных программ Института участвуют компании - члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКИТ), а ведущие российские сценаристы, режиссеры, актеры и продюсеры участвуют в оценке работ абитуриентов и студентов, что дает возможность студентам Института кино стать частью индустрии уже в процессе обучения", - сказал директор Института кино НИУ ВШЭ, продюсер Александр Акопов, слова которого приводит пресс-служба.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова отметила, что Национальная Медиа Группа давно и последовательно работает над построением системы привлечения и развития творческих кадров. "Сегодня мы сотрудничаем как с известными, зарекомендовавшими себя на рынке "звездными" профессионалами, так и с начинающими авторами, инвестируя в будущее НМГ и медиаиндустрии в целом. Надеемся, что сотрудничество с Институтом кино принесет новые яркие идеи и продукты и откроет новые имена", - резюмировала она.