Сенатор Двойных: ИИ в ближайшие десятилетия не сможет производить продовольствие

Продукты питания могут производить люди, используя современные технологии, отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в ближайшие десятилетия не сможет производить продовольственные товары. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению первого Всероссийского агродиктанта.

"Вряд ли в ближайшие десятилетия, а может и столетия, искусственный интеллект или машины будут производить продовольствие. Продукты питания могут производить люди, используя современные технологии. Поэтому наша задача, конечно, расширить нашу большую отечественную команду", - сказал он.

В 2025 году Всероссийский агродиктант пройдет впервые, с 8 по 12 октября. Проект ориентирован на популяризацию аграрной отрасли, а также на формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций.