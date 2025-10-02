Эксперт Первушин: проект Дурова в Казахстане избавит нейросеть от штампа "черный ящик"

Преподаватель дисциплины блогинга РЭУ им. Г.В. Плеханова считает, что Telegram хочет, чтобы искусственный интеллект превратился в инструмент, которому можно доверять

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Замысел сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о создании проекта, связанного с искусственным интеллектом (ИИ) и блокчейном, сделает нейросеть доверенным инструментом пользования - она перестанет быть "черным ящиком". Такое мнение ТАСС высказал эксперт, преподаватель дисциплины блогинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Борис Первушин.

Ранее Павел Дуров, выступая на пленарной сессии форума Digital Bridge в Астане заявил, что Telegram запустит проект, связанный с искусственным интеллектом (ИИ) и блокчейном, на суперкомпьютере в Казахстане.

"По замыслу Дурова, это и должно стать главным отличием от других популярных ИИ-моделей. У них пока нет ни прозрачности, ни гарантий приватности. Telegram же хочет, чтобы искусственный интеллект перестал быть "черным ящиком" и превратился в инструмент, которому можно доверять", - убежден эксперт.

Как рассказал Первушин, для понимания работы нововведения искусственный интеллект можно представить как умного помощника. "Он отвечает на вопросы, подсказывает, анализирует данные. Однако у такого помощника есть слабое место - мы не понимаем, как именно он принимает решения, и вынуждены просто доверять ему на слово", - отметил он.

Для решения этой проблемы существует блокчейн. "Его можно сравнить с подшитой тетрадью, где каждая запись хранится навсегда и не может быть стерта или переписана. Сегодня блокчейн уже обеспечивает доверие и прозрачность в сфере цифровых валют и электронного голосования. Теперь настала очередь ИИ-моделей", - пояснил эксперт.

"Если искусственный интеллект дает вам ответ, блокчейн фиксирует, какие данные он использовал и каким образом пришел к выводу. При этом ваша личная переписка остается только вашей: проверяется лишь "логика работы" системы, а не содержание диалогов", - сказал Первушин, конкретизировав желание Павла Дурова сделать нейросеть безопасным инструментом.

Возможный прорыв

При этом у современных ИИ есть и другие ограничения. "Они не только непрозрачны и уязвимы с точки зрения приватности, но и слабо персонализированы. Сегодня ассистенты либо подстраиваются под пользователя, собирая максимум информации без его явного согласия, либо почти не учитывают контекст. Следующий шаг - создание помощников, которые будут знать привычки и стиль общения человека, но при этом дадут полный контроль над тем, какие данные использовать, а какие - нет", - предположил эксперт.

"Именно здесь связка ИИ и блокчейна может стать настоящим прорывом: помощник будет не только умным и полезным, но и честным, прозрачным и подконтрольным самому пользователю", - заключил Первушин.